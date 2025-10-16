Industriales urgen combatir corrupción, crimen organizado y contrabando en Paraguay

"No podemos integrar plenamente al Paraguay en el contexto económico global mientras persistan trabas, corrupción y baja productividad", afirmó Duarte en la apertura de la primera Feria Empresarial del Paraguay (FEP), que se celebrará entre este jueves y el próximo domingo.

El dirigente llamó igualmente la atención sobre "torcidas sentencias judiciales y fiscales" que, advirtió, "debilitan la consolidación del Estado de derecho y de la economía de mercado".

"No podemos invitar a la inversión extranjera o propiciar que el capital nacional siga invirtiendo si primero no ponemos la casa en orden", alertó.

Duarte señaló que "la diplomacia presidencialista que se está implementando", en alusión a los viajes del mandatario Santiago Peña para promover al país, "rendirá sus frutos" en la medida en que se realicen "reformas necesarias e impostergables", entre ellas "eliminar corrupción, trámites y burocracia que -según dijo- solo sirven para esterilizar iniciativas".

También admitió que "alarma y duele que el crimen organizado" cobre vidas en Paraguay, en alusión al teniente coronel Guillermo Moral, asistente en la Suprema Corte de Justicia Militar, asesinado a tiros en Asunción el pasado 3 de octubre supuestamente por dos jóvenes, y pidió al Estado erradicar el sicariato.

Por otro lado, el empresario cuestionó la que consideró "indulgencia" de "las fuerzas del orden" que, opinó, han llevado a lo que llamó como un "reverdecer del contrabando".

En el mismo acto, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, afirmó que "desde el primer día" el presidente paraguayo dijo que "no se subirán los impuestos", ni "las cargas sociales" y aseguró que apostarán por las reformas necesarias para que el sector empresarial tenga la seguridad de que su inversión "va a tener un fruto".