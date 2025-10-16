Investigan la desaparición de un Picasso que salió de Madrid para exponerse en Granada

Granada (España), 16 oct (EFE).- La Policía española investiga la desaparición de un cuadro de Picasso, asegurado por 600.000 euros, que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada, en el sur de España, para exponerse en el marco de una muestra, pero que no llegó junto al resto de piezas embaladas.