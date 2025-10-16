Investigan la desaparición de un Picasso que salió de Madrid para exponerse en Granada

Según informaron a EFE fuentes de este cuerpo de seguridad, que se hizo cargo de la investigación, la denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre, la desaparición de esta pieza de arte se está investigando y, de momento, no se produjeron detenciones.
Tampoco se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza, que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte'.
Según adelantó el diario 'Ideal' de Granada, la pieza desaparecida es 'Naturaleza muerta con guitarra', de propiedad privada, que se almacenó junto al resto obras el 25 de septiembre para viajar en octubre y llegar a Granada el pasado día 6.
El Centro Cultural CajaGranada estrenó según lo previsto la exposición, diseñada para redescubrir el bodegón, uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, a través de piezas firmadas entre el siglo XVII y el XX.
La Fundación CajaGranada, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía.