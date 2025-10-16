Israel celebra el anuncio de la muerte del jefe del Estado Mayor de los hutíes

"La organización terrorista hutí anunció que el jefe del Estado Mayor hutí, que fue atacado en el poderoso golpe inicial en el que se eliminó a la mayor parte de la cúpula hutí en Yemen, murió a causa de sus heridas y, por lo tanto, se unió a sus compañeros eliminados del eje del mal en las profundidades del infierno", escribió Katz en su cuenta de X.

Los hutíes, por su parte, no especificaron detalles o fechas del fallecimiento de al Ghamari.

El titular de Defensa quiso felicitar a la inteligencia israelí por estos ataques contra Yemen, y advirtió que seguirán actuando contra "cualquier amenaza también en el futuro".

El pasado junio, el Ejército israelí confirmó haber atacado a Al Ghamari, pero no explicó si había logrado su objetivo, y solo se limitó a señalar que el bombardeo tuvo lugar mientras las fuerzas israelíes trataban de repeler una nueva oleada ofensiva desde Irán.

Además, a finales agosto, medios locales informaron que había resultado herido en otro ataque israelí contra miembros del Gobierno hutí en Saná, que se cobró la vida de su primer ministro, Ahmed al Rahawi y de otros ministros.

Los enfrentamientos entre Israel y los rebeldes hutíes comenzaron tras la ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023, asegurando que lo hacían "en solidaridad con el pueblo palestino".

Desde entonces, han lanzado ataques usando 1.835 misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos, si bien la mayoría de estos bombardeos han sido interceptado por los sistema de defensa israelíes.

Sin embargo, los insurgentes ya han advertido que se mantendrán "en total alerta y preparación" a pesar de la llegada del acuerdo de alto el fuego en Gaza impulsado por Estados Unidos, y aseguraron que el conflicto con Israel "continúa".