Israel conmemora en Uruguay dos años del atentado de Hamás

La embajadora de ese país, Michal Hershkovitz, señaló durante su discurso que más de mil doscientos hombres, mujeres y niños "fueron masacrados con una crueldad brutal" mientras que cientos fueron secuestrados en los túneles de Gaza.

"Cientos de hogares y comunidades fueron arrasados, y una nación entera quedó devastada. Que la memoria de todos los asesinados y caídos permanezcan en nuestros corazones para siempre", indicó durante el acto en el que estuvo presente la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, entre otros representantes políticos del país.

En ese sentido, Hershkovitz señaló a los soldados israelíes como "verdaderos héroes" que entraron en "el corazón de Gaza" para traer de vuelta a sus hermanos y hermanas y para defender al pueblo de Israel.

Además, remarcó que gracias a la inteligencia de su país se ha debilitado a todas las organizaciones terrorista que rodean a Israel en países como el Líbano, Siria y Gaza así como "el eje terrorista iraní" y valoró la ayuda de Estados Unidos en la detención del programa nuclear de Irán.

"Ahora los éxitos en el campo de batalla deben traducirse en éxitos políticos. Hoy celebramos el acuerdo de los Estados Unidos y el compromiso de otros países de sumarse a su implementación", sostuvo.

Para la representante del Gobierno de Israel en Uruguay "toda la culpa del sufrimiento en los últimos dos años es de Hamás", una organización terrorista que ahora "está ejecutando a decenas de civiles palestinos" y una organización que "vomita odio, propaganda y mentiras".

"Israel extiende su mano por la paz. Somos un pueblo fuerte y milenario, hemos soportado las tormentas durante miles de años, pero la esperanza, como se titula el himno israelí, nos transmite la creencia en un futuro mejor de paz y prosperidad", concluyó.