Israel dice estar trabajando para la reapertura de Rafah, pero no dejará entrar camiones

"Los preparativos para la apertura del cruce de Rafah a la circulación de personas continúan en plena coordinación entre Israel y Egipto, de conformidad con el acuerdo firmado", detalló el COGAT en un comunicado.

"La fecha de apertura del cruce de Rafah, exclusivamente para la circulación de personas, se anunciará posteriormente, una vez que la parte israelí, junto con la egipcia, complete los preparativos necesarios para la apertura del cruce", añadió.

El COGAT advirtió que "la ayuda humanitaria no pasará por el cruce de Rafah", ya que dijo que esto nunca había sido acordado en la primera fase del actual acuerdo de alto el fuego, sino que entrará por el de Kerem Shalom y otros cruces tras una inspección de seguridad israelí.

La portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU en Gaza, Olga Cherevko, dijo que el Gobierno israelí había notificado a la ONU un retraso o reducción en la escalada de operaciones de ayuda porque Hamás no ha entregado los cadáveres de todos los rehenes.

El grupo islamista ha devuelto, hasta el momento, nueve cuerpos de cautivos, y ha asegurado que tiene dificultades para hallar los restos mortales de los otros 19 debido a la extensa destrucción y las toneladas de escombros en la franja tras dos años de ofensiva bélica.