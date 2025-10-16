Israel entrega otros 30 cuerpos a Gaza, algunos con "signos de abuso", según Sanidad

"El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires, liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 120", recoge el comunicado de Sanidad.

Ayer, medios palestinos vinculados a Hamás también denunciaron que algunos de los 45 cuerpos entregados por Israel igualmente presentaban signos de abuso y tortura.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel debe devolver a Gaza los cadáveres de 360 palestinos muertos durante la ofensiva bélica que retenía a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas.

Hasta el momento Hamás solo ha entregado nueve cuerpos de los 28 rehenes fallecidos en su poder, y aseguró en las últimas horas que ya no puede localizar más cadáveres sin la ayuda de un equipo especializado debido a la extrema destrucción y escombros que hay en la franja.

Estas declaraciones han provocado el enfado entre los familiares de los cautivos muertos, quienes este jueves han pedido al Gobierno israelí que detenga el alto el fuego en Gaza hasta que Hamás devuelva a los 19 cuerpos que siguen en el enclave.

Según publicó anoche el medio digital Axios, la inteligencia israelí trasladó a Estados Unidos que Hamás sí tiene todavía acceso a localizar más cuerpos de rehenes.

La Administración de Trump, de acuerdo con altos funcionarios en declaraciones a la prensa, dijo estar trabajando activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos.