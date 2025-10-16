Israel llama a Hamás a cumplir con el acuerdo de tregua y entregar a los rehenes muertos

"Estamos comprometidos con este acuerdo. Hemos estado siguiendo todo lo que hemos acordado. Estamos esperando que Hamás haga lo mismo", dijo la portavoz en una rueda de prensa en línea preguntada por el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, cuya apertura anunciaron las autoridades egipcias para la entrada de ayuda pero que aún no se ha producido.

Bedrosian afirmó que el cruce se abrirá "en un futuro" y que "la ayuda continúa entrando a la Franja de Gaza como de costumbre, y como parte del acuerdo", por el cruce de Kerem Shalom, entre Israel y la Franja palestina.

"Ahora estamos pidiendo a Hamás que haga todo lo posible para cumplir este acuerdo también", insistió sobre los cuerpos de los 19 rehenes que aún quedan en Gaza, después de que Hamás entregara a 9 de ellos.

El Ejército israelí confirmó la noche del miércoles haber recibido los restos mortales de dos rehenes más.

Tras su entrega, las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, informaron de que ya han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza y que el resto de cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para buscarlos y recuperarlos".

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente", dijo el brazo armado del grupo islamista en un comunicado.