Israel mató ele miércoles a cuatro gazatíes pese al alto el fuego, según Sanidad

En su comunicado, Sanidad especifica que durante el día de ayer cuatro gazatíes "fueron blanco directo de la ocupación" y que estos ataques israelíes también dejaron una decena de heridos.

EFE pudo verificar bombardeos a primera hora del miércoles con tanques y drones israelíes contra diferentes puntos del norte de la Franja y también en la ciudad sureña de Rafah.

Israel justifica estos ataques alegando que los gazatíes violan la conocida como "línea amarilla" que marca el punto donde se han retirado las tropas dentro de Gaza, en esta primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Sanidad ha contabilizado desde el pasado 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego, un total de 23 fallecidos y 122 heridos en nuevos ataques israelíes.

Así, la cifra total de muertos desde el 7 de octubre de 2023 se eleva a 67.967 y la de heridos a 170.179, muchos de los cuales sufren amputaciones y lesiones de por vida.

Además, el ministerio gazatí de Sanidad también informa de que los equipos de defensa civil recuperaron este miércoles 29 cadáveres de entre los escombros.

Las autoridades palestinas estiman que cerca de 9.500 personas siguen desaparecidas entre los escombros por toda la Franja causados por los bombardeos israelíes constantes contra el enclave durante estos dos años.