Katy Perry y un espectáculo aéreo entre las novedades del Rock in Río Lisboa de 2026

Lisboa, 16 oct (EFE).- La artista estadounidense Katy Perry será cabeza de cartel en la undécima edición del festival Rock in Río Lisboa, que se celebrará el próximo junio y que incluirá un espectáculo aéreo de la patrulla acrobática Yakstars, constituida por españoles y portugueses, informaron este jueves los organizadores.