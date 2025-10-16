Kenia recibe el cuerpo de Raila Odinga entre emoción de multitudes y caos en Nairobi

El presidente, William Ruto, así como el expresidente Uhuru Kenyatta (2013-2022), acompañaron a la familia de Odinga en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, donde se desplegó un amplio dispositivo de seguridad militar y policial antes de la llegada del vuelo de Kenya Airways, que trasladó los restos mortales del veterano político desde la India.

Sin embargo, el momento solemne se vio alterado por un tumulto de cientos de seguidores que rompieron las barreras de seguridad para intentar ver el féretro cubierto con la bandera nacional, lo que obligó a interrumpir el programa oficial de recepción y, posteriormente, las operaciones en el aeropuerto, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

El coche fúnebre avanzó con lentitud por la acumulación de personas que se agolpaban en los accesos y a lo largo de la carretera, intentando rendir homenaje a Odinga, una de las figuras políticas más influyentes de la historia reciente de Kenia.

Ante la avalancha de multitudes y las dificultades logísticas para continuar con el recorrido previsto hacia la funeraria Lee -donde debía prepararse el cuerpo antes de ser trasladado al Parlamento para la capilla ardiente-, las autoridades decidieron redirigir la procesión fúnebre al estadio de Kasarani, al norte de la capital y el más grande del país, con capacidad para acoger 60.000 personas.

"El público era simplemente incontrolable. El equipo forense ha salido ya en el vehículo militar hacia Kasarani", declaró a los medios locales un responsable de la funeraria, donde un gran numero de kenianos se habían congregado pese al fuerte despliegue policial.

Desde primeras horas de la mañana, miles de ciudadanos se habían reunido en los alrededores del Parlamento, portando pancartas y ramas de árboles como símbolo de luto, a la espera de la llegada de Odinga para darle su último adiós.

Pese al refuerzo del dispositivo de seguridad, con agentes uniformados y de paisano, las fuerzas del orden fueron incapaces de contener a la creciente multitud, que incluso escaló las vallas del Parlamento, lo que obligó al cambio de lugar de la ceremonia.

Tras conocerse la muerte de Odinga, quien falleció tras sufrir un paro cardíaco mientras recibía tratamiento médico en una ciudad del sur de la India, Ruto declaró siete días de duelo nacional en los que la bandera ondeará a media asta en edificios oficiales de todo el país y el exterior.

El viernes, tendrá lugar un funeral de Estado en el estadio Nyayo, en Nairobi, en reconocimiento a su contribución a la democracia, las reformas y la unidad nacional de Kenia; y el domingo será enterrado en su hogar ancestral de Bondo, en el condado de Siaya (oeste).

Raila, jefe del Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés), se presentó cinco veces a las elecciones presidenciales en Kenia (en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022), pero en ninguna tuvo éxito y denunció a menudo fraude electoral para justificar las derrotas.

Ejerció como primer ministro entre 2008 y 2013, cargo creado "ad hoc" tras la ola de violencia postelectoral de 2007, cuando, tras perder por un estrecho margen y denunciar irregularidades, el país se vio sumido en graves enfrentamientos con tintes étnicos que dejaron más de 1.100 muertos y más de 600.000 desplazados.

Nacido el 7 de enero de 1945 en Maseno (oeste), a orillas del lago Victoria, Odinga pertenecía a la etnia lúo -una de las principales del país- y era hijo del primer vicepresidente keniano, Jaramogi Oginga Odinga.