La actividad económica de Brasil recupera terreno y sube un 0,4 % en agosto

El dato, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), está por debajo, sin embargo, de lo previsto por el mercado financiero, que esperaba un porcentaje ligeramente superior.

En la comparación con agosto de 2024, el indicador se mantuvo prácticamente plano, con un leve crecimiento del 0,1 %.

Ya en los últimos doce meses concluidos en agosto, la actividad económica brasileña se expandió a un ritmo del 3,2 %.

La economía de Brasil está en fase de desaceleración debido en parte a los elevados tipos oficiales de interés, hoy en el 15,0 % anual, los más altos de las dos últimas décadas.

El Banco Central brasileño mantiene el precio del dinero en cotas altas con el objetivo de contener la inflación, actualmente en el 5,17 % interanual, por encima del techo de la meta para este año (4,5 %).

Según todas las previsiones publicadas hasta la fecha, el producto interior bruto brasileño crecerá entre un 2 y un 2,5 % este año, después de haberse expandido un 3,4 % en 2024.