La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 0,88 %

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 0,88 %, hasta las 1.929.504,82 unidades.