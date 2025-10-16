La Bolsa de Londres sube un 0,12 % ante el leve crecimiento del PIB británico

La economía del Reino Unido creció un 0,1 % en agosto, tras contraerse un 0,1 % en julio y aumentar un 0,4 % en junio, según datos difundidos hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
En los tres meses hasta agosto, el producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,3 % respecto al trimestre hasta julio, cuando se expandió un 0,2 %
En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, subió 11,34 puntos, hasta los 9.436,09, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,13 %, o 29,60 puntos, hasta los 21.991,36.
En el apartado de ganancias, la más beneficiada fue la química Croda, que vio aumentado el valor de sus acciones un 8,54 % después de presentar unos positivos resultados del tercer trimestre del año.
Le siguieron la energética Centrica, que creció un 2,97 %, y la compañía de bebidas Coca-Cola HBC, que sumó un 2,83 %.
La lista de perdedoras la lideraron la sociedad de hoteles y restaurantes Whitbread, que perdió un contundente 10,27 % tras ejecutar un programa de recompra de acciones, seguida de la energética Metlen Energy & Metals, que cedió un 2,76 %, y la aseguradora Admiral, que retrocedió un 2,40 %.