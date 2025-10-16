La Bolsa de Milán sube un 1,12 % animada por los buenos resultados de las tecnológicas

Roma, 16 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo subió un 1,12 % hasta los 42.374,18 puntos, impulsada por los buenos resultados de las tecnológicas y el optimismo generado por el avance de la inteligencia artificial, respaldado por las previsiones de la fabricante de semiconductores TSMC.