La bolsa de São Paulo cae 0,28 % ante la decepción por el dato sobre actividad económica

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, terminó la sesión en los 142.200 puntos básicos y consumió una parte de la ganancia obtenida en la víspera, cuando creció un 0,65 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,36 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,442 reales para la compra y 5,443 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Se conoció hoy que la actividad económica de Brasil subió un 0,4 % en agosto frente a julio pasado, cuando retrocedió un 0,5 %.

A pesar del dato positivo, este número, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), está por debajo de lo esperado por el mercado financiero, lo que confirma una tendencia de desaceleración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este año, las previsiones indican que el PIB brasileño crecerá entre un 2 y un 2,5 %, después de haberse expandido un 3,4 % en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con todo, la minera Vale, que en la víspera creció cerca del 2 %, se anotó una caída del 0,92 % en esta sesión.

En el mismo sentido, las acciones de Petrobras retrocedieron un 1,01 %.

Los valores de Bradesco (+1,50 %), Santander (+0,79 %) y Banco do Brasil (+0,34 %) amortiguaron la baja general de la bolsa.

Mientras que las acciones de Itaú Unibanco no corrieron con la misma suerte y cayeron sobre el final de la sesión, un 0,35 %.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron la compañía estatal de telecomunicaciones Telebras (+7,25 %) y la siderúrgica Panatlantica (+5,43 %).

Por el contrario, la empresa textil RenauxView encabezó la mayor pérdida de esta sesión (-18,65 %).

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo alcanzó hoy los 20.948 millones de reales (3.847 millones de dólares / 3.291 millones de euros), en casi 3,4 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.