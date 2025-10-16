La Bolsa española sube el 0,48 % impulsada por las ganancias de Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 75,5 puntos y terminó de negociar en 15.645,8. En lo que va de año se revaloriza casi el 35 %.
De los grandes valores, Banco Santander subió el 1,13 %; el gigante textil Inditex, el 0,71 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,33 %.
En cambio, la petrolera Repsol bajó el 1,48 %; Telefónica cedió el 0,54 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,44 %.
El selectivo español abría con ganancias leves y mostró indecisión en el transcurso de la sesión para finalmente cerrar en positivo alentado por los números verdes de la bolsa neoyorquina, que vive una nueva jornada de buenos resultados empresariales, que han impulsado a los valores tecnológicos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy