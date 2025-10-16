La Bolsa española sube el 0,48 % impulsada por las ganancias de Wall Street

Madrid, 16 oct (EFE).- La Bolsa española subió este jueves el 0,48 % por el tirón provisional de Wall Street debido a los buenos resultados empresariales, en una jornada pendiente de las tensiones entre Estados Unidos y China y la evolución de la crisis política en Francia.