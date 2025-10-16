La compra de vivienda por extranjeros, sobre todo británicos y marroquíes, crece en España

Aumentaron las compras por parte de compradores de Colombia y Venezuela, aunque disminuyeron las de argentinos, y la Comunidad Valenciana, en la costa este del país, concentró el mayor número de operaciones por parte de extranjeros no residentes y residentes.

Así se deduce de los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado de España, que ponen de manifiesto que las operaciones efectuadas por extranjeros supusieron en la primera mitad del año el 19,3 % del total.

Ello supone un ligero retroceso respecto del primer semestre de 2024 (20,3 %) y de 2023 (21,3 %).

Los extranjeros residentes concentraron el 60,9 % de estas compras , un 6,4 % más que un año antes, mientras que los no residentes protagonizaron el 39,1 % restante, registrando en este caso un retroceso del 4,1 % en un contexto marcado por el fin de las 'golden visa', y el anuncio de desincentivar fiscalmente la compra por parte de no residentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las conocidas como 'golden visa', que el Gobierno de España suprimió el pasado 3 de abril con el argumento de que afectaban al derecho a la vivienda, suponían una forma de conseguir permisos de residencia al hacer inversiones inmobiliarias superiores a los 500.000 euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El precio promedio de las operaciones realizadas por los extranjeros se situó en 2.417 euros el metro cuadrado (m²) en la primera mitad del año, un 7,6 % más que un año antes. Los no residentes siguen pagando importes mayores (3.126 euros/m²) que los extranjeros residentes (1.912 euros/m²) y los nacionales (1.809 euros/m²).

Los importes medios más elevados correspondieron a los procedentes de EEUU (3.465 euros/m²), seguidos de Suiza (3.457); Suecia (3.421); Noruega (3.292) y Alemania (3.270).

Los valores más bajos se observaron entre los compradores de Marruecos (747 euros/m²), Rumanía (1.325) y Ecuador (1.328).

El mayor número de compraventas en el primer semestre lo siguieron acaparando los compradores de Reino Unido, con 5.731 adquisiciones (el 8,1 % del total), seguido de los de Marruecos con 5.654 (7,9 %) y los de Alemania con 4.756 (6,7 %). El resto de compradores extracomunitarios sumaron 8.545 operaciones, el 12 % del total.