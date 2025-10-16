La India respalda la soberanía de Afganistán y acusa a Pakistán de albergar terroristas

"Tres cosas son claras. Una, que Pakistán alberga organizaciones terroristas y patrocina actividades terroristas. Dos, que es una vieja práctica de Pakistán culpar a sus vecinos por sus propios fracasos internos. Y tres, que Pakistán está enfurecido porque Afganistán ejerce soberanía sobre su propio territorio", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio (MEA), Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa.

"La India permanece plenamente comprometida con la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Afganistán", añadió Jaiswal.

Pakistán y Afganistán mantienen un alto el fuego de 48 horas, mediado por "países amigos", tras una semana de intensos combates fronterizos que, según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), causaron al menos 18 civiles muertos y más de 360 heridos, la mayoría en el distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar.

La declaración india se produce pocos días después de la visita a Nueva Delhi del ministro de Exteriores afgano de facto, Amir Khan Muttaqi, durante la cual ambas partes acordaron elevar la misión técnica india en Kabul al rango de embajada y fortalecer la cooperación bilateral en materia humanitaria y de desarrollo.

El portavoz indio recordó este jueves que la transición de la misión técnica a una embajada "ocurrirá en los próximos días", en un proceso de restablecimiento pleno de la representación diplomática en Afganistán.

El conflicto, centrado en la disputada Línea Durand, ha reavivado viejas tensiones entre Islamabad y Kabul. Pakistán acusa a los talibanes afganos de ofrecer refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras que las autoridades afganas niegan esas acusaciones y denuncian violaciones de su espacio aéreo por parte del Ejército paquistaní.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, calificó el alto el fuego de "muy débil" y advirtió que las causas profundas del conflicto "siguen sin resolverse".