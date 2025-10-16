La metalúrgica argentina IMPSA logra alto aval para reestructurar su deuda

En un comunicado, la empresa informó que la oferta del acuerdo preventivo extrajudicial (APE) ha sido aprobada por el 86 % de los acreedores, que representan el 98 % del monto de la deuda a reestructurar.

"De esta manera, habiéndose aprobado la oferta de APE por mayorías que superan ampliamente las requeridas por la legislación aplicable, IMPSA procederá en los próximos días a presentar el mismo ante el juzgado interviniente para su homologación", indicó la compañía.

En enero pasado, Industrial Acquisitions Fund (IAF), una subsidiaria de ARC Energy, tomó el control de IMPSA al adquirir las acciones en esa compañía que estaban en poder del Estado argentino y de la provincia de Mendoza (oeste), donde tiene su sede la empresa metalúrgica.

Como parte de esta adquisición, IAF se comprometió a buscar acuerdos con los acreedores de IMPSA para reestructurar sus deudas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La reestructuración no prevé quitas de capital, sino mayores plazos de vencimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Con la reestructuración se consolida la puesta en marcha de la nueva IMPSA, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina convertirá a IMPSA en un fabricante esencial de grúas portuarias y de componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino", destacó Jorge Salcedo, presidente de IMPSA.

Salcedo añadió que la empresa retomará "simultáneamente su participación indispensable en la fabricación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas en el mundo".

La empresa, fundada en 1907, se dedica a la fabricación de equipos como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía, hidrocarburos y tecnología.