La obra teatral 'Perfume de Gardenia' se representará en Nueva York el 7 de noviembre

La obra, que cuenta entre sus protagonistas a Aracely Arámbula, David Zapata, Jorge Salinas y Laura León, se presentará en una única función en el teatro United Palace en Manhattan.

'Perfume de Gardenia', que lleva el título de la canción compuesta por el puertorriqueño Rafael Hernández y es un clásico de la música latinoamericana, "desborda sueños, pasiones y conflictos de una época donde la música hablaba por todos", destaca un comunicado.

La producción, bajo la dirección de Rafael Perrin de Francisco Oyanguren, cuenta además con Maribel Guardia, Pablo Montero, Cristian de la Fuente, Liz Vega y Lyn May, entre otros artistas, y la música de la Sonora Santanera.