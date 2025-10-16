La pobreza en España es más severa en las regiones más ricas

Más del 45 % de las personas en riesgo de pobreza en esos territorios viven con menos de 644 euros al mes, según datos del análisis 'Pobreza y Territorio. Comunidades Autónomas y Unión Europea' publicado este jueves por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en vísperas del Día Internacional de la Pobreza.

En 2024, la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España se situó en el 25,8 %, es decir, 12,5 millones de personas se encuentran en esa situación, 200.000 menos que un año antes. La pobreza severa alcanzó a 4,1 millones de personas, una cifra que no logra reducirse.

El estudio evidencia una desigualdad territorial en casi todos los indicadores de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, que se deben a factores como la vivienda, la pobreza infantil o el coste de la vida.

Para EAPN-ES, la "reducción importante" -del 26,5 % al 25,8 %-, alcanzando la cifra más baja desde 2014, refleja la apuesta por políticas sociales de estos últimos años, aunque aún no se haya logrado bajar del 25 %. Eso significa que al menos una de cada cuatro personas en España se mantuvo en riesgo de pobreza o exclusión social en la última década.

También constata que la mejora no está alcanzando la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias, como reflejan las peores cifras de pobreza severa: ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 euros al mes.

El estudio analiza los distintos datos en función del territorio, con tasas de pobreza regionales que duplican la media estatal y "una clara brecha norte-sur" que se mantiene constante con los años.

Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia presentan los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

El análisis advierte de la intensidad de la pobreza severa en regiones con los mejores datos económicos.

Según el informe de EAPN-ES, el carácter estructural de la pobreza es una muestra de cómo el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la desigualdad.

Explica que el aumento del PIB en las comunidades no consigue mejorar por si solo las cifras de pobreza, como se refleja en las Islas Canarias (Atlántico), Comunidad Valenciana (este) o Madrid.

Respecto a la Comunidad de Madrid indica que, pese a registrar una de las rentas medias por persona más altas del Estado (17.275 euros) y un PIB per cápita muy elevado, es una de las regiones más desiguales: el 20 % más rico de la población gana 5,5 veces más que el más pobre.

El estudio analiza el papel protector del Estado y destaca que en 2024 las ayudas y prestaciones sociales, incluidas las pensiones, evitaron que 11,1 millones de personas entraran en situación de pobreza.

Pese a esto, indica que la capacidad de las transferencias de las administraciones para reducir la desigualdad viene determinada por la inversión social de cada región, y varía mucho de unas a otras.

Además, expone que la subida de los alquileres agrava la pobreza y la desigualdad: Madrid, Baleares y Canarias son las regiones más afectadas por la crisis de la vivienda.

España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la UE, con 2,3 millones de menores en situación de pobreza.

Además, se sitúa por encima de la media de la UE en todos los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad, y es el cuarto país con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, por delante solo de Bulgaria, Rumanía y Grecia.

La red de entidades sociales urge a los partidos políticos a aprobar en la presente legislatura el Pacto de Estado contra la Pobreza.