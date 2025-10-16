La SIP observa "con alarma un deterioro en el clima hacia la prensa" en los Estados Unidos

"La embestida del gobierno contra los periodistas, la utilización de demandas judiciales y las amenazas a quitar las licencias de radiodifusión han puesto de manifiesto una peligrosa deriva", indicó Dutriz en la inauguración de la 81 Asamblea General de la SIP en Punta Cana, este de la República Dominicana.

Dutriz apuntó que "no se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas, influencers o periodistas, se trata de un deterioro democrático, quizás el más influyente del hemisferio".

"La defensa de la libertad de prensa no admite treguas ni zonas de confort. Requiere presencia constante, solidaridad activa y capacidad de presión política", agregó.

La agenda de la Asamblea de la SIP, que se extenderá hasta el domingo, estará enfocada en los desafíos del periodismo contemporáneo, con especial atención en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

La SIP, con sede en Miami y compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.