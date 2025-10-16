La UE y Egipto refuerzan su alianza en el sector del agua tras la Cairo Water Week

Durante una rueda de prensa, la embajadora europea en Egipto, Angelina Eichhorst, subrayó que ambas partes son "socios clave" en el sector del agua y comparten "una misma visión y una misma hoja de ruta", ya que ambos enfrentan "retos urgentes" derivados del cambio climático, como las inundaciones y sequías que afectan tanto a Europa como a Egipto.

Egipto depende del Nilo para más del 90 % de su riego y agua potable, y es uno de los países que registran mayor escasez de agua en todo el mundo, con un déficit de 20.000 millones de metros cúbicos cada año, según datos de la UE.

La diplomática recordó que la cooperación en el sector del agua "se ha profundizado" en los últimos cinco años con más de 200 millones de euros de financiación pública destinados a proyectos conjuntos, centrados en infraestructuras de riego y plantas de desalinización en el delta del Nilo.

Eichhorst destacó que estos proyectos "han generado 30.000 empleos permanentes y 600.000 temporales", al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de "más colaboración con el sector privado" para acelerar las inversiones.

También avanzó el lanzamiento de un mecanismo de apoyo financiero regional impulsado por la UE en el marco del nuevo Pacto del Mediterráneo, que será anunciado este jueves en Bruselas como "un pacto para el futuro" basado en tres pilares: migración y seguridad, personas y economía.

En mayo, la UE celebró en la Universidad de Asuán -sur de Egipto- la quinta edición de los Diálogos del Agua, centrada precisamente en el emprendimiento juvenil en este sector, donde se presentó una nueva fase del programa orientada a apoyar a jóvenes emprendedores egipcios mediante mentorías, formación técnica y un 'boot camp' ("campo de entrenamiento") llamado "Del diálogo a la acción" para conectar sus proyectos con inversores.

La embajadora afirmó que Egipto "seguirá siendo un mediador esencial en la región" y un socio de confianza para Europa, con una cooperación que "avanza hacia resultados concretos y beneficios compartidos".