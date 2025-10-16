Las fotografías de la mexicana Graciela Iturbide abren la semana de los Premios Princesa

Vuelve así a abrir al público para albergar gran parte de las casi ochenta actividades que la Fundación Princesa de Asturias (FPA) ha preparado con motivo de la ceremonia de entrega de sus galardones anuales, entre ellas, conciertos, exposiciones, talleres artísticos y de meditación, juegos de alienígenas y una librería churrería.

Algunas de las obras más icónicas de la fotógrafa mexicana, que se complementan con otras inéditas tomadas por la artista en España, podrán verse hasta el 25 de octubre en esta exposición, 'Graciela Iturbide: España México', a la que se accede entre miles de plantas de maíz.

También albergará talleres de creación de máscaras inspiradas en algunas de las piezas del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia) y conciertos de música tradicional mexicana a cargo de una banda de siete músicos comandados por el guitarrista Emilio Ribera.

En este programa cultural, en el que también participarán los galardonados con los Premios Princesa de Asturias los días previos a la ceremonia de entrega (el 24 de octubre), se incluyen también varias actividades relacionadas con Gurb, el famoso extraterrestre creado por el escritor español Eduardo Mendoza (premio de las Letras).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Varias piezas para piano que el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades) ha reconocido como inspiradoras de su pensamiento y su obra también se podrán escuchar en la histórica fábrica0.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El artista Toño Velasco también ha diseñado un "altar de los anhelos" en el que ha invitado a distintos migrantes a plasmar sus sueños, un altar colectivo inspirado en los retablos mexicanos y para el que ha tomado como referencia el trabajo del sociólogo Douglas Massey (Ciencias Sociales) sobre los exvotos de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Los visitantes podrán ver además en el pasillo de la Nave Almacén dos grandes murales creados por María Peña y Greta von Richthofen en homenaje a la tenista estadounidense Serena Williams (Deportes), en uno de ellos blandiendo la raqueta, y el otro, inspirado en su infancia.