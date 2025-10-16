Líbano celebrará un primer juicio del hijo de Gadafi tras una década en prisión preventiva

Gadafi, acusado de ocultar información sobre la desaparición del imán chií Musa Sadr en Libia en 1978, será sometido mañana a su "primer juicio" en el Palacio de Justicia en Beirut, confirmó a EFE una fuente judicial libanesa que pidió el anonimato.

El detenido permanece en prisión preventiva desde que fuera arrestado por las Fuerzas de Seguridad Interna en diciembre de 2015 y está acusado de ocultar datos sobre el paradero de Al Sadr, fundador del partido chií libanés Amal y desaparecido durante un viaje oficial a Libia.

Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones por los derechos humanos han pedido la liberación de Gadafi, que tenía solo dos años cuando se produjo la desaparición del clérigo.

Este jueves, la familia de Al Sadr emitió un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) en el que asegura que no van a claudicar en sus esfuerzos por esclarecer el paradero del imán, destacando que el detenido trabajó en los órganos de seguridad del régimen de su padre.

Además, supervisó de forma directa diversas cárceles secretas libias, por lo que cuenta con información relevante, afirmó la familia en la nota.