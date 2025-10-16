Líder talibán paquistaní dice haber sobrevivido a ataque que desató choques con Afganistán

El 9 de octubre, un presunto ataque aéreo impactó un vehículo todoterreno blindado Toyota Land Cruiser en el que, según fuentes de seguridad paquistaníes, viajaba Noor Wali Mehsud, jefe del TTP o talibanes paquistaníes.

Pakistán no ha asumido oficialmente la autoría del ataque, el primero registrado en Kabul desde el ataque con dron estadounidense que en 2022 mató al entonces líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri.

En el video, difundido por el TTP en varias plataformas digitales, el líder talibán explicó que "hace unos días se difundió la noticia de un ataque aéreo en Kabul en el que se afirmó que yo había muerto" y aseguró que aparecía en el video para desmentir esos informes.

Mehsud subrayó que la información sobre su muerte fue "propaganda del enemigo" y añadió que se encuentra en el distrito de Khyber, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, justo en la frontera con Afganistán.

"Las acusaciones contra el Emirato Islámico de Afganistán son totalmente infundadas", añadió el líder.

Aunque el material fue difundido por el grupo insurgente, no se ha podido verificar de manera independiente cuándo ni dónde fue grabado.

El domingo, fuentes de seguridad paquistaníes informaron de que las fuerzas talibanes afganas abrieron fuego "sin provocación" en varios puntos de la frontera. Desde entonces, ambos ejércitos han intercambiado fuego de artillería y armas ligeras a ambos lados de la línea fronteriza.

Tras varios días de combates, un frágil alto el fuego entró en vigor el miércoles, pero con la confirmación de que Mehsud sigue con vida persiste el principal foco de tensión entre Islamabad y Kabul.

Pakistán acusa a los talibanes afganos de ofrecer refugio al líder insurgente y a sus combatientes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo que agrupa a distintas facciones islamistas que buscan imponer la ley islámica en Pakistán y que ha reivindicado numerosos atentados contra el Ejército y la población civil.

Fundado en 2007, el TTP ha sido debilitado por operaciones militares y ataques con drones, en los que murieron varios de sus líderes en diferentes ocasiones. Mehsud asumió su jefatura en 2018 y, desde entonces, ha mantenido la insurgencia activa desde zonas fronterizas.

El Gobierno de Kabul rechaza las acusaciones y sostiene que Pakistán debe resolver sus propios problemas de seguridad interna.