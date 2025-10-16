Lideresas indígenas de 21 países se reúnen en Lima para reconocer a la mujer originaria

Bajo el lema 'Sintiendo, pensando y haciendo el futuro', la reunión recibirá durante cuatro días, hasta el domingo 19, a personalidades clave del movimiento, entre representantes indígenas, lideresas públicas y políticas, y representantes organizaciones como Amnistía Internacional o las Naciones Unidas.

La inauguración, en el centro histórico de la capital peruana, será encabezada por la presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq) e integrante de Coordinación Continental del ECMIA, Tarcila Rivera Zea, de origen quechua-chanka y natal de la surandina Ayacucho.

En un encuentro por visibilizar la diversidad de voces, las realidades y prioridades de las mujeres indígenas, mayores, juventudes y niñez, la reunión trabajará en paneles y grupos de trabajo, temáticas sobre la crisis sistémica, violencia, derechos, propuestas y desafíos en los pueblos originarios, con especial enfoque en la figura femenina.

Además, abordarán la 'Participación política de mujeres y juventudes indígenas', 'Acceso a financiamiento para mujeres y juventudes indígenas', 'Impacto de las agendas de desarrollo en los pueblos, mujeres, juventudes y niñez indígenas' y 'Esfuerzos para el ejercicio de derechos y construcción del movimiento de mujeres y juventudes indígenas'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jornada de reuniones del ECMI empezará su novena edición con una ceremonia a cargo de la lideresa espiritual y jefa de la tribu californiana Winnemem Wintu, Caleen Sisk-Franco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las invitadas al evento se encuentran la política y activista indígena guatemalteca (maya kaqchikel) Rosalina Tuyuc Velásquez, condecorada con la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia; la lideresa chilena Sofía Painequeo, así como Nelly Marcos Manrique y Yessica Sánchez Comanti, en representación de los pueblos originarios peruanos.

Además de los encuentros, mesas de diálogo y conversatorios, el encuentro del ECMI proyectará un recorrido por la historia de la organización en un videowall acompañado de una exposición fotográfica que retrata la trayectoria del movimiento indígena de la mujer, un aporte cultural que ofrecerá además la expo-venta de distintos productos textiles, cerámicos o producidos por organizaciones indígenas y aliadas.