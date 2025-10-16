Maduro asegura que el alto mando está "más unido que nunca" en la defensa de Venezuela

Caracas, 16 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este jueves que el alto mando político y militar de su país está "más unido que nunca" en la defensa de la patria, en un contexto marcado por el despliegue naval que mantiene Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el chavismo denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" en la nación suramericana.