Más de un millón de personas han regresado a Jartum en el último año de guerra en Sudán

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo en un comunicado que, entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, se registraron unos 2.618.360 retornados en casi 2.000 localidades de Jartum (40 %), Al Yazira (37 %), Sennar (7 %) o Nilo Azul (7 %), entre otros estados de Sudán.

"Los retornos a Jartum superaron el millón: se estima que 1.038.890 personas han regresado a sus zonas de origen en todo el estado de Jartum", añadió.

De acuerdo con la agencia de la ONU, aproximadamente el 80 % de todos los retornados son desplazados internos por la guerra, mientras que el 20 % restante -523.844 personas- regresaron desde otros países de acogida.

Hasta finales de septiembre, la OIM ha registrado un total estimado de 9,6 millones de desplazados internos en los 18 estados de Sudán, de los cuales unos 7,3 millones fueron obligadas a abandonar sus hogares desde el estallido de la guerra en el país africano el 15 de abril de 2023.

Más de la mitad de estos desplazados, de acuerdo con la OIM, eran menores de 18 años.

Asimismo, recordó que al menos 4.348.544 personas cruzaron las fronteras hacia países vecinos desde esa fecha.

La guerra en Sudán entre el Ejército y las FAR ha provocado la muerte de decenas de miles de personas en más de dos años, mientras que ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares para huir de la violencia.