Michelle Obama promocionará su próximo libro en un pódcast de seis episodios

Según anunció este jueves Higher Ground, la empresa de medios fundada por el expresidente Barack Obama y su esposa, estos episodios son una extensión del pódcast que presenta junto a su hermano, 'IMO with Michelle Obama & Craig Robinson'.

Así, 'IMO: The Look', que se estrenará de manera semanal a partir del 5 de noviembre, analizará en profundidad la trayectoria de la exprimera dama "como figura determinante en el mundo de la moda, tanto dentro como fuera de la Casa Blanca", de acuerdo con el comunicado.

En los distintos capítulos participarán figuras que están detrás del maquillaje, el vestuario y los peinados de Michelle Obama, así como expertos de moda y otros personajes influyentes como Jane Fonda, Nina García, Bethann Hardison, Elaine Welteroth y Jenna Lyons.

El pódcast revelará "cómo ella y su equipo transformaron el escrutinio de su imagen pública en una celebración de la autoexpresión, la inclusión y el impacto" y explorará además la importancia de la representación y la inclusividad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así mismo, se emitirán en directo dos episodios del proyecto, uno desde Nueva York el 5 de noviembre, en el que estará acompañada por la actriz Tracee Ellis Ross, y otro desde Washington D.C. el día 12 de ese mismo mes, donde se subirá al escenario en compañía del crítico de cine Welsey Morris.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Higher Grounds también anotó en el comunicado que el libro 'The Look', que se publicará el 4 de noviembre, hace un recorrido por la evolución del estilo de Michelle Obama durante su vida pública, al recorrer su etapa como exprimera dama de EE.UU. y como esposa de Barack Obama durante la campaña de este para el Senado.