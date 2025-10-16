Netanyahu promete repatriar "hasta el último cuerpo" de los rehenes fallecidos en Gaza

En una ceremonia estatal en memoria de los caídos en la guerra de Gaza celebrada hoy en el Monte Herzl de Jerusalén, Netanyahu se dirigió a los familiares de los rehenes, tanto de los que han regresado a Israel como los que continúan en la Franja (19 cuerpos de fallecidos), y se comprometió a "repatriarlos a todos, hasta el último de ellos".

El primer ministro aseguró que el país hebreo ha dado la vuelta a la situación desde los ataques del 7 de octubre, en los que murieron más de mil israelíes a manos del grupo islamista Hamás, hasta presenciar "el desgarrador abrazo de las familias de los secuestrados con sus seres queridos".

Sobre la matanza del 7 de octubre de 2023, dijo que ese fue "un auténtico genocidio", y no el "genocidio ficticio" del que las "conspiraciones antisemitas dirigidas por nuestros detractores" acusan a Israel.

"Fue un asesinato monstruoso en el pleno sentido de la palabra: una masacre despiadada de bebés, niños, adultos, ancianos. Y les digo, si estos asesinos hubieran podido hacerlo, nos habrían masacrado a todos y cada uno de nosotros", añadió sobre los ataques contra territorio israelí que dieron comienzo a la ofensiva israelí en Gaza, por la que han muerto casi 68.000 palestinos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dirigiéndose al presidente del país, Isaac Herzog, también presente en el acto, Netanyahu manifestó que "la lucha no ha terminado", aunque ahora cualquiera que ataque Israel "ya sabe que pagará un alto precio por su agresión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, señaló que, durante estos dos años, el Ejército israelí desplazó el foco de la lucha hacia territorio enemigo, contra "el régimen fanático de Irán y sus ramas terroristas", a los que asestaron "golpes demoledores".

"Hemos alcanzando la cima del Monte Hermón" (enclave sirio que Israel ocupó tras la caída del régimen de Bachar al Asad en el país vecino) y los cielos de Teherán (en referencia a los bombardeos contra el programa nuclear iraní del pasado mes de junio)", manifestó orgulloso Netanyahu.

Así, consideró que su país es la "barrera" en Oriente Medio "contra las fuerzas destructivas del islam radical", y añadió: "Israel está en la primera línea del choque entre la barbarie y la ilustración, entre la crueldad sin límites y la humanidad".

Durante su intervención, el primer ministro tuvo también palabras de consuelo para las familias de los soldados fallecidos en la ofensiva israelí contra Gaza a las cuales expresó el respeto del resto de la población israelí, "cuyas vidas están aseguradas gracias al mérito de sus seres queridos caídos".

"Sabemos, miembros de las familias en duelo, que no hay sustituto para todos aquellos que hemos perdido", dijo a aquellos que han perdido a sus seres queridos en estos dos años de conflicto, a la vez que deseó una pronta recuperación a los heridos.