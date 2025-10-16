Nintendo lanza ‘Leyendas Pokémon: Z-A’, una evolución en la saga

El juego, que llega en exclusiva para Nintendo Switch y Switch 2, se desarrolla en Ciudad Luminalia, inspirada en París y repleta de cafés, tiendas, plazas o edificios emblemáticos, y áreas en las que los Pokémon en libertad, salvajes y descontrolados campan a sus anchas.

Como en otras entregas, el jugador adopta el papel de una entrenadora o entrenador de pokémon que llega a la ciudad para encontrar nuevas capturas y poner coto a los posibles problemas que puedan ocasionar.

Como principales novedades destacan los combates en tiempo real, que sustituye al tradicional método de ataque por turnos tan característico de los juegos de rol, y ahora los pokémon serán capaces de moverse, esquivar o atacar sin turnos fijos, algo con lo que esperan dar mucho más dinamismo al título.

Además, los jugadores contarán con una barra de energía que se recarga con cada ataque y permitirá hacer que los pokémon puedan evolucionar, en forma de Mega Evoluciones, y ser mucho más poderosos en combate.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el título también se podrá realizar una exploración de la ciudad en dos ciclos, de día, en los que capturar y estudiar nuevas especies de pokémon, y de noche, cuando tendrán lugar las batallas y combates especiales en los distintos sectores de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El juego, con una duración de entre 20 y 30 horas dependiendo de las misiones secundarias que se quieran abordar, ha recibido en sus primeras horas una buena acogida, con una nota media de 80 sobre 100 en el portal internacional Metacritics, que acoge las medias de los principales medios especializados.