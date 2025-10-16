Nueva Delhi registra niveles "graves" de contaminación del aire, según el índice oficial

De acuerdo con los datos del System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR), el índice promedio en la ciudad alcanzó los 233 puntos, mientras que zonas como Anand Vihar y Dwarka superaron los 300 puntos, considerados "graves".

Según el portal de monitoreo independiente aqicn.org, algunas estaciones de Delhi registraron valores cercanos a 500 puntos en el Índice de Calidad del Aire (AQI), el máximo de la escala y considerado de "emergencia ambiental", mientras el promedio urbano se mantuvo en torno a 250 según datos oficiales.

Ante el deterioro del aire, el Gobierno de Delhi ha reforzado las inspecciones en obras de construcción y fábricas, principales fuentes de polvo y emisiones. Además, la Corte Suprema india ordenó patrullas especiales para supervisar la venta de petardos y garantizar el cumplimiento de las normas de control ambiental durante las próximas celebraciones.

El Instituto Indio de Meteorología Tropical advirtió que la combinación de vientos débiles y temperaturas más bajas favorece la acumulación de contaminantes, lo que podría elevar aún más los niveles del AQI en los próximos días.

A ello se suma la quema de rastrojos agrícolas en los estados vecinos de Punjab y Haryana, una de las principales causas del esmog que cubre la capital cada otoño, así como el aumento del tráfico y las actividades festivas, que intensifican las emisiones en esta época del año.

Las autoridades han recomendado a la población evitar actividades al aire libre en las horas de máxima contaminación y usar mascarillas de alta filtración para reducir la exposición a partículas finas.