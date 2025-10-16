Obras modernistas y surrealistas valoradas en 50 millones se venden en octubre en París

En un comunicado, en el que se precisa que la fecha de la venta será el 24 de octubre, Sotheby's explica que es la tercera edición de una operación bautizada 'Modernidades y Surrealismo y su legado'.

La primera incluirá a obras poco expuestas de los padres del modernismo que son Amedeo Modigliani y Alberto Giacometti, junto a otros artistas internacionales de la posguerra a los que abrieron camino como Alighiero Boetti, Lucio Fontana, Andy Warhol, Roy Liechtenstein y Joan Mitchell.

Las obras más paradigmáticas serán dos retratos de Modigliani ('Raymond' y 'Busto de Elvira') de un valor estimado de entre 5,5 y 7,5 millones de euros cada uno.

En paralelo, se subastarán cinco obras inéditas de los sucesores de Dorothy y Roy Lichtenstein con otras de Andy Warhol y de Joan Mitchell, incluido un tríptico que no se ha podido ver públicamente desde 1975.

En paralelo, la venta de obras surrealistas comprende Salvador Dalí, Francis Picabia, Man Ray, Joan Miró, Hans Bellmer o Giorgio de Chirico, aunque la pieza estrella será 'La Magie Noire' de René Magritte, cuyo valor está estimado entre los 4,5 y 6 millones de euros.

También se propondrá a la puja una obra de Paul Delvaux, la más importante de las subastadas en Francia, valorada entre 2 y 3 millones de euros, y un collar realizado por Dalí para su mecenas Sao Schlumberger, de un precio estimado de 300.000 a 500.000 euros.