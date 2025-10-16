Pekín reafirma “apertura” y pide estabilidad en cita de Cook con el ministro de Comercio

Pekín, 17 oct (EFE).- El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, pidió este jueves a Estados Unidos “trabajar con China” para garantizar un entorno estable y predecible para las empresas de ambos países, durante una reunión en Pekín con el consejero delegado de Apple, Tim Cook.