Peña aclara que expresidente Cartes gestionó levantamiento de sanciones que le impuso EEUU

"Esta no fue una gestión del Gobierno. Esta fue una gestión privada que ha hecho el (ex)presidente Cartes desde el primer momento", declaró Peña a los periodistas.

El mandatario agregó que Cartes, líder del gobernante Partido Colorado, contrató abogados en el exterior y en Paraguay para hacer ese trabajo y el Gobierno de Estados Unidos "tomó la decisión unilateral de sacarlo de esa lista" de sancionados.

En ese sentido, señaló que ese "no es un punto dentro de la agenda bilateral" entre ambos Gobiernos.

Cartes anunció el pasado 6 de octubre que la OFAC levantó las sanciones en su contra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 26 de enero de 2023, la OFAC sancionó económicamente al exgobernante, con lo cual quedaron congelados los activos financieros que pudiera tener en EE.UU. y se le prohibió hacer transacciones con ciudadanos de ese país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previamente, el 22 de julio de 2022, Washington anunció la retirada de la visa al exmandatario, actual presidente del gobernante Partido Colorado en Paraguay, por presuntos "actos de corrupción significativos".

Tras la nueva decisión de OFAC, Cartes señaló que durante años guardó silencio, "por respeto a las instituciones" y porque confió "en que la verdad se impondría".

El expresidente consideró que su nombre "ha sido limpiado" y destacó que la Administración de Washington ha actuado, según dijo, "con objetividad y sentido de justicia al revisar todas las circunstancias relevantes y los méritos" de su defensa.