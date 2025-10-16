Proponen ley de nacionalidad española reparativa para puertorriqueños como la de sefardíes

"No se trata de una concesión automática de la nacionalidad, sino que se trata de que aquellas personas que estén interesadas inicien un procedimiento. En ese procedimiento tendrán que probar el tracto genealógico desde ellos hasta sus antepasados puertorriqueños de 1898", explicó a EFE Maldonado de Guevara, desde la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Bayamón.

Puerto Rico, que era colonia española, pasó entonces a depender de Estados Unidos, país al que en la actualidad es un Estado Libre Asociado.

El abogado se encuentra en el archipiélago con motivo del congreso titulado 'Primer Congreso Internacional Puerto Rico y España: De la Ley de Sefardíes a la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico', que ha acogido durante esta semana setenta ponencias de académicos de Puerto Rico, España, Argentina, Italia, Países Bajos, Estados Unidos y Filipinas.

Maldonado de Guevara será el encargado de clausurar este jueves el evento de la UPR, con la presentación de la conferencia magistral 'De la Ley de Sefardíes a la nacionalidad reparativa para Puerto Rico', en el teatro Braulio Castillo de Bayamón.

Maldonado de Guevara detalló que esta propuesta llega para "reparar, resarcir a los descendientes de los puertorriqueños que fueron desnaturalizados por el Tratado de París de 1898", que puso fin a la guerra hispano-estadounidense.

"Una propuesta de ley que está especialmente pensada para aquellos puertorriqueños que están intentando adoptar a la nacionalidad española por la ley de Memoria Democrática y se les está denegando", indicó el jurista.

Para ello, en el caso de que la iniciativa se convierta en ley, el abogado señaló que los puertorriqueños interesados en obtener la nacionalidad española deberán "superar una prueba de lengua española en el caso de que no vivan en Puerto Rico u otro país de lengua española".

Asimismo, tendrán que demostrar sus conocimientos sobre la realidad cultural, social y constitucional de España y además, no podrán tener antecedentes penales, como ya pasó con la ley que se aprobó para los sefardíes.

"Estamos pensando sobre todo en la comunidad que vive en Estados Unidos. Tendría que aprobar un examen de conocimientos de la realidad constitucional, cultural y social de España", apuntó Maldonado de Guevara.

Sobre la vinculación con EE. UU., Maldonado de Guevara aseguró que si su proyecto prospera se podrán mantener ambas nacionalidades, la estadounidense y la española.

El jurista aludió a la resistencia de Puerto Rico frente a Estados Unidos con la conservación del idioma español y de la cultura hispánica, y lo comparó con los sefardíes.

"Los casos sefardíes y puertorriqueños tienen muchas concomitancias. La defensa de la lengua española, la defensa de la preservación de la cultura hispánica en momentos muy difíciles y una desnaturalización por títulos jurídicos injustos. El decreto de expulsión de 1492 para los sefardíes y el infame Tratado de París", describió.

Además, Maldonado de Guevara subrayó que ambas comunidades, tanto los sefardíes como los puertorriqueños, obtuvieron el Premio Príncipe de Asturias, en 1990 y en 1991, respectivamente, por la preservación de las raíces hispánicas.

En el Congreso de España se aprobó en 2015 la ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes -descendientes de los judíos expulsados de la península en 1492- que acrediten una especial vinculación con España, aún cuando no tengan residencia legal en el país.

Del mismo modo, el congreso español tramitó este año una propuesta de ley sobre la nacionalidad española para los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, que busca equiparar sus requisitos de nacionalidad con los de los sefardíes, reduciendo el tiempo de residencia legal de diez a dos años.