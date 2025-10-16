Putin aboga por la soberanía tecnológica de los países productores de energía

Advirtió de que en cualquier momento las tecnologías occidentales pueden convertirse en "inaccesibles por motivos geopolíticos no solo para Rusia, sino para cualquier proveedor de energía que en Occidente consideren un competidor incómodo o simplemente un país intratable".

Putin aludió así a las sanciones occidentales contra Rusia por la guerra en Ucrania, que -destacó- no han tenido en el sector de los hidrocarburos el impacto que esperaban sus promotores.

Admitió que al principio los especialistas rusos recurrieron al método de la ingeniería inversa, pero luego han desarrollado equipos que Rusia incluso exporta a otros países.

"Están surgiendo socios en todo el mundo que ahora compran estos equipos a una empresa rusa. Ayer compraban en Europa, y hoy, cada vez más, nos compran a nosotros", dijo Putin.

Añadió que Rusia mantiene su posición como uno de los principales productores de petróleo, a pesar del uso de mecanismos de competencia desleal contra ella.

"Nos corresponde aproximadamente el 10% de la producción mundial y esperamos que, para finales de año, nuestro país produzca 510 millones de toneladas de petróleo. Esto representa aproximadamente un 1 % menos que el año pasado", señaló.

En cuanto a la decisión de la Unión Europea (UE) de prescindir del gas ruso, Putin indicó que ello no ha hecho más que acelerar un cambio de orientación de los suministros hacia "compradores más responsables", en referencia a estados que actúan basándose en sus intereses nacionales.

Putin destacó que "Rusia es el único país del mundo con capacidades en toda la cadena de generación de energía nuclear".

"Al construir en el extranjero, no solo construimos instalaciones; junto con nuestros socios, estamos forjando el futuro del sector energético y las industrias relacionadas, construyendo una sólida base nacional humana, científica y tecnológica para el desarrollo de naciones enteras", dijo.

El presidente ruso opinó que pese a los pronósticos pesimistas de algunos expertos el mercado del carbón seguirá siendo significativo durante las próximos décadas, ya que los países asiáticos están aumentado su consumo.