Refuerzan seguridad del socialdemócrata neerlandés Frans Timmermans tras intimidación

Las autoridades neerlandesas han reforzado el acompañamiento policial del dirigente político y se han tomado "otras medidas" no especificadas tras las intimidaciones sufridas por el socialdemócrata, según confirmó este jueves el propio Timmermans en una entrevista con la cadena RTL.

El pasado fin de semana, varios hombres enmascarados se acercaron a Timmermans y lo acosaron verbalmente mientras estaba siendo entrevistado ante las cámaras en la capital neerlandesa, y las imágenes, que se difundieron en redes sociales, generaron preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos en plena campaña electoral.

Timmermans explicó en la entrevista que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones. "Este incidente fue visible para todo Países Bajos porque ocurrió frente a las cámaras, pero no es la primera vez que enfrento este tipo de intimidación. Lamentablemente, al parecer, forma parte del trabajo", señaló.

El dirigente, exvicepresidente de la Comisión Europea, reconoció que las amenazas tienen un fuerte impacto en su entorno personal.

"Creo que todos pueden entender que esto es especialmente difícil para tus seres queridos. Yo puedo decir que no me dejo intimidar, pero ellos también tienen que afrontarlo", recalcó.

A pesar del episodio, Timmermans aseguró que no teme por el desarrollo de su campaña y cree que está "bien protegido, también en lo que respecta a la seguridad".

El candidato socialdemócrata en las próximas elecciones añadió que los políticos pagan hoy en día "un alto precio" por el servicio público, pero insistió en que no se dejará amedrentar.

"La respuesta es: no nos dejamos intimidar. Si te dejas intimidar, pensarán que les funciona. Y eso es lo último que queremos, sobre todo porque sé que se trata de un grupo muy pequeño", insistió.

Las elecciones generales en Países Bajos se celebrarán a finales de este mes, en un clima político marcado por la polarización y un aumento de los incidentes contra figuras públicas.

El líder de la ultraderecha neerlandesa, Geert Wilders, no participó el pasado viernes en el primer gran debate de la campaña electoral, que acogía la radio pública de Países Bajos, después de que la prensa belga informó de que su nombre figuraba entre los objetivos de una célula terrorista islamista desarticulada en Bélgica.

Wilders también ha suspendido su campaña y la participación de los debates electorales durante unos días.