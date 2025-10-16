Relatores de la ONU piden a Alemania que cese la represión contra activistas propalestinos

Apuntaron que, desde octubre de 2023 (inicio de la guerra en la Franja de Gaza), Alemania ha reforzado y extendido las restricciones contra las protestas y el activismo en solidaridad con Palestina, "incluso cuando dichas acciones han sido pacíficas en general".

"Ninguna circunstancia puede justificar la violencia policial innecesaria y excesiva, ni la criminalización injusta por ejercer las libertades fundamentales", denunció el grupo de relatores en un comunicado.

Afirmaron que los manifestantes propalestinos en Berlín han sido objeto en los últimos meses de violencia policial, mientras que decenas fueron arrestados por el simple hecho de cantar el eslogan, "desde el río hasta el mar, Palestina será libre", que las autoridades alemanas han interpretado como un apoyo a Hamás.

Pero el grupo de relatores puso el acento en las protestas por el segundo aniversario del 7 de octubre (día de los ataques de Hamás contra Israel), cuando la policía berlinesa practicó "detenciones arbitrarias, asestó puñetazos a activistas no violentos y prohibió en el último minuto las protestas, sin ninguna justificación".

También cuestionaron las justificaciones del Gobierno alemán para reprimir estas protestas, por supuestos motivos de seguridad, de orden público, de prevención del antisemitismo y de prohibición de las organizaciones terroristas.

Además, se mostraron especialmente alarmados por el uso que hacía el Ejecutivo de las leyes de extranjería para deportar a los activistas extranjeros.

"Estas prácticas son contrarias a las normas internacionales y tienen un profundo efecto disuasorio sobre las libertades democráticas", añadieron.

Los expertos en derechos humanos calificaron de legítimas las demandas de las manifestaciones ya que "pedían el embargo de armas a Israel, el fin del genocidio y de la ocupación ilegal israelí, la entrada de ayuda humanitaria y la rendición de cuentas de quienes han cometido crímenes atroces".