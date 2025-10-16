Renoir regresa al mercado con un retrato familiar conservado intacto desde antes de 1910

La obra, titulada 'El niño y sus juguetes', fue presentada este jueves por Christophe Joron-Derem, comisario de la casa de subastas Drouot: "El retrato ha permanecido en la misma familia durante más de un siglo y ha pasado por el taller de Jeanne Baudot, alumna y confidente de Renoir, y luego a Jean Griot, hijo adoptivo de Baudot y destacado periodista francés".

La obra refleja la relación íntima entre Jean Renoir, futuro cineasta, y Gabrielle Renard, modelo habitual del pintor en cerca de 200 obras y figura central en su infancia.

Tras la muerte de Jeanne Baudot en 1957, la pintura pasó a Jean Griot, quien la conservó en su residencia de Louveciennes (periferia oeste de París), la antigua propiedad del mariscal Joffre, hasta su fallecimiento.

Según Pascal Perrin, especialista en la obra de Renoir: "Lo que sorprende es la calidad de la obra, su estado. Después de todos estos años, ha sido conservada perfectamente, absolutamente sin retoques. Está sobre su lienzo original, y es una verdadera obra maestra de intimidad".

Perrin destacó además el uso de tiempos de secado prolongados, que evidencian la meticulosidad del pintor y su interés por la durabilidad de la obra.

Michèle Dassas, biógrafa de Jeanne Baudot, subrayó la importancia de la relación entre Renoir y su alumna: "Jeanne Baudot no solo fue discípula y confidente, sino que desempeñó un papel central en la conservación de la obra y en la transmisión del legado del pintor".

La obra también guarda un curioso vínculo con Pablo Picasso. Según Joron-Derem, años después de aparecer en este retrato, Jean Renoir presentó a la artista Dora Maar a Picasso, quien realizó su famoso retrato, que también será subastado próximamente en Drouot.

Además de la pintura, la subasta incluirá correspondencia original entre Jean Renoir, Gabrielle Renard y Jeanne Baudot, ofreciendo a los coleccionistas un testimonio directo del círculo íntimo del artista.