Roca Rey recoge cuatro premios como triunfador de las Fallas valencianas de 2024 y 2025

El diestro de Lima se llevó los trofeos como el triunfador de la Feria de Fallas de 2024 y 2025, y además haber sido el autor de las mejores faenas de esas mismas ferias.

Junto a Roca Rey, otro de los protagonistas de la gala fue el matador de toros valenciano Román, merecedor del premio a mejor faena de la Feria de Julio de 2024, tras lograr la proeza de indultar al toro ‘Escondido’, de Santiago Domecq, un hito histórico que sólo tiene tres precedentes en la historia de la plaza de Valencia.

El propio Santiago Domecq, hijo, recibió los galardones a mejor ganadería y mejor toro de dicho ciclo taurino.

También obtuvieron dos premios las ganaderías de Jandilla, representada por Borja Domecq, y La Quinta, con Álvaro Martínez Conradi a la cabeza, que se han llevado los trofeos al mejor toro y mejor ganadería de las ferias de Fallas de 2024 y 2025, respectivamente.

