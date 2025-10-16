Rusia ataca de nuevo con misiles y drones una infraestructura gasística ucraniana

“Por la noche el enemigo volvió a atacar una infraestructura de DTEK Naftogaz con drones y misiles. A consecuencia del ataque las operaciones de las instalaciones de producción de gas fueron interrumpidas”, se lee en el escueto comunicado de la compañía, cuyas plantas de generación de energía eléctrica también han sido atacadas repetidamente por Rusia durante esta guerra.

La empresa pública gasística ucraniana, Naftogaz, explicó el miércoles que sus instalaciones sufrieron tres ataques masivos rusos en los ocho días pasados.

Rusia lleva a cabo este otoño una nueva campaña de bombardeos contra infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas que ha obligado a Kiev a reintroducir cortes de electricidad de momento esporádicos en algunas regiones y a importar un 30 % más del gas que tenía previsto comprar fuera para garantizar el suministro este invierno.