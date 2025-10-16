Rusia derriba 51 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en las regiones de Sarátov (12), Volgogrado (11) y Rostov (8), esta últimas la única con frontera con Ucrania.

Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron seis drones sobre Crimea y otros dos sobre los mares Negro y de Azov, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.

Los demás drones, precisó el mando militar ruso, fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Briansk (4), Voronezh (4), Bélgorodod (3) y Kursk (1), todas ellas colindantes con Ucrania.

Debido al ataque con drones los aeropuertos de las ciudades de Volgogrado, Samara y Tambov suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos.

