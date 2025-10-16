Saar reitera en Roma que Hamás esta violando el acuerdo al no entregar cuerpos de rehenes

Roma, 16 oct (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, trasladó al presidente de Senado de Italia, Ignazio LaRussa, con quien se reunió este jueves en Roma, que "Hamás está violando el acuerdo al seguir reteniendo 19 cadáveres de los rehenes muertos", según escribió en la red social X.