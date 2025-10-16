Sam Fender gana el premio Mercury a mejor álbum del año con 'People Watching'

El joven de 31 años, oriundo de un pueblo a 13 kilómetros de Newcastle (noroeste de Inglaterra), se coronó como ganador en esta misma ciudad -que albergó los galardones en la primera vez que estos se celebran fuera de Londres en 34 años-, ante el calor del público del recinto del Utilita Arena.

"Nunca pensé que esto fuese a ocurrir (...) Me he pasado los últimos 10 minutos llorando", declaró el cantante inglés a la BBC tras su victoria.

Fender se impuso al resto de finalistas, entre los que estaban 'Euro-country', por CMAT; 'Weirdo', de Emma-Jean Thackray, 'Eusexua', de FKA twigs; 'Romance', de Fontaines D.C.; 'In Limerence', de Jacob Alon; 'Hamstrings & Hurricanes', de Joe Webb; 'Transform Me Then Into A Fish', de Martin Carthy; 'Afrikan Alien', de Pa Salieu; 'Fancy That', de PinkPantheress; 'The Clearing', de Wolf Alice y 'More', de Pulp.

Con 'People Watching', su tercer álbum, logró encabezar las listas de éxitos del Reino Unido tras su salida en febrero, con más de 107.000 copias en una semana y convirtiéndose en el mejor debut en listas para un artista británico desde el 'Harry´s House' de Harry Styles hace tres años.

La encargada de anunciar la victoria de Fender fue la locutora de radio de la BBC Sian Eleri, que destacó "el carácter y la ambición" del álbum, hasta el punto de llegar a decir que "parecía un clásico".

El resto del jurado independiente, presidido por el director de Música de Radio 2 y Radio 6 en BBC, Jeff Smith, se compuso por el músico británico Jamie Cullum, junto a otros artistas y expertos de la industria musical y el panorama periodístico como Danielle Perry, Jamz Supernova, Lea Stonhill, Mistajam, Phil Alexander, Will Hodgkinson o Sophie Williams.

Después de un evento de escala reducida en los estudios de Abbey Road en Londres en 2024, los premios Mercury volvieron a su formato habitual con una gala por todo lo alto en Newcastle a cargo de la DJ y presentadora británica Lauren Laverne.

Pulp fueron los encargados de abrir la ceremonia con su 'Spike Island', que también contó con actuaciones en directo de gran parte de los nominados, como Jacob Alon, que protagonizó uno de los momentos más políticos de la noche proclamar un "Palestina Libre" al final de su canción que provocó que el auditorio rompiese en aplausos.

Desde su creación en 1992, el Mercury Prize celebra el mejor álbum del año publicado por un artista de Reino Unido o Irlanda y está abierto a todo tipo de música, desde el pop hasta la electrónica o el jazz y forma parte del palmarés de artistas como Radiohead, Arctic Monkeys, o en la pasada edición, la banda de rock English Teacher.