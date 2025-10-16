Senado mexicano aprueba modificaciones a la Ley de Amparo y envía dictamen al Ejecutivo

Los cambios fueron avalados en lo general, con 83 votos a favor de senadores del bloque oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); y 38 votos en contra de los opositores partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que en lo particular el dictamen fue aprobada por 81 votos a favor y 31 en contra.

Tras su aprobación en lo general y en lo particular, el dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

"Se trata de cambios que responden a la necesidad de perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, así como de evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público", indicó el Senado en un comunicado.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, recordó que la minuta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, e indicó que el proyecto remitido por la Cámara de Diputados "no introduce cambios sustanciales" al cuerpo del proyecto de decreto originalmente aprobado por el Senado, pues únicamente se modificaron los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del proyecto de decreto.

Según los legisladores, el objetivo de las reformas aprobadas es “fortalecer el juicio de amparo, a efecto de consolidarlo como recurso por excelencia de la defensa efectiva de los derechos humanos y medio de control legal y constitucional”.

El juicio de amparo es un mecanismo constitucional y una herramienta esencial en el derecho mexicano, que busca proteger a las personas frente a actos de autoridad que puedan ser violatorios de derechos.

En la discusión del dictamen, la senadora Alejandra Barrales, de MC, indicó que una vez más se está discutiendo el polémico artículo tercero transitorio de la “ley de desamparo”, pues pese a que la misma presidenta Sheinbaum solicitó eliminarlo, la Cámara de Diputados insiste en la aplicación del retroactivo.