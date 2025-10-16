Senador republicano pide investigar financiación de protesta en contra del Gobierno Trump

En una entrevista con la cadena Fox News, el legislador aseguró que las protestas, convocadas por los organizadores como una "manifestación pacífica", podrán convertirse en "disturbios en todo el país".

A su vez, animó al Gobierno federal a "investigar" los fondos detrás de los organismos que apoyan las manifestaciones, llamadas 'No Kings' (No hay reyes), entre los que están varios sindicatos de trabajadores, organizaciones en defensa de los derechos humanos y grupos ambientalistas.

"Sigan la financiación y déjenlos sin dinero", dijo Cruz y aseguró, sin evidencia, que el multimillonario y filántropo George Soros está inyectando dinero en las protestas.

Soros, fundador de la organización Open Society Fundations y donante al partido demócrata, ha sido blanco de ataque y protagonista de teorías de conspiración por parte de políticos de derecha en EE.UU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sus críticos lo han acusado falsamente de haber financiado movimientos de protesta como Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) en 2020, al igual que las protestas a favor de Palestina en las universidades de EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tanto el propio Trump como varios funcionarios de alto rango dentro de su Gobierno han señalado directamente a Soros, advirtiendo que será sujeto a una investigación federal, acusándolo de promover la violencia política.