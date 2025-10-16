Stellantis asegura a Canadá que mantendrá su producción en el país, según Mark Carney

En una rueda de prensa en Toronto, Carney declaró que Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis, le aseguró que el fabricante de automóviles está buscando un nuevo modelo para producir en la planta que tiene en la localidad canadiense de Brampton.

Filosa habría añadido que la decisión final dependerá del resultado de las negociaciones comerciales entre Canadá y EE.UU.

El martes, Stellantis anunció que invertirá 13.000 millones de dólares para incrementar su producción en Estados Unidos. El plan incluye el traslado de la producción del Jeep Compass, que actualmente se fabrica en México pero que en 2027 tenía que montarse en Canadá, a Illinois.

La decisión ha provocado protestas en Canadá y confirma los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de arrebatar a sus dos socios norteamericanos la producción de automóviles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carney también rechazó este jueves la petición de numerosos sectores del país de imponer aranceles de represalia a EE.UU. en respuesta a los nuevos gravámenes que ha impuesto a las importaciones canadienses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro justificó su decisión porque los dos países están negociando en estos momentos sobre los aranceles en sectores como la energía, el acero y el aluminio.

"Hay ocasiones en las que hay que responder y ocasiones para hablar. Y ahora, es el momento de conversaciones", declaró.