Tajani se reúne con ministros de Exteriores de Israel y Palestina en Nápoles (Italia)

Los encuentros bilaterales con el titular de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y la ministra palestina, Varsen Aghabekian, celebrados en el contexto de los Diálogos Mediterráneos (MED), fueron valorados por Tajani como "una presencia emblemática de una nueva fase de esperanza para la fase de paz y la convivencia en Oriente Medio", informó el ministerio italiano en una nota.

El de Nápoles es el primer evento desde la entrada en vigor del alto el fuego en el que representantes de ambos gobiernos coinciden en un mismo foro,

Durante su encuentro con Sa’ar, Tajani analizó los últimos avances tras el alto al fuego y, en particular, la liberación de los rehenes por parte de Hamás.

El jefe de la diplomacia italiana reiteró el compromiso de su país con la implementación del plan de paz, y no descartó una "posible participación en la fuerza de estabilización que trabajará para consolidar en alto al fuego y garantizar la seguridad de los pueblos israelí y palestino".

"Tajani expresó su deseo de que las autoridades israelíes puedan garantizar la plena reanudación de los flujos humanitarios, en colaboración con las Naciones Unidas, destinados a la población de la Franja", señala la nota.

Además, agradeció a Israel su cooperación en la entrada de ayuda humanitaria del programa 'Food For Gaza' y en las operaciones de evacuación de gazatíes, incluidos 196 pacientes que necesitaban atención médica.

"Tajani y Saar acordaron mantener un diálogo y una colaboración estrechos en esta fase actual de posguerra y reconstrucción", confirmó el ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

Por otra parte, en su encuentro con la ministra palestina, Tajani presentó las próximas acciones de la iniciativa 'Italy for Gaza', que moviliza a varios ministerios italianos, asociaciones y centros hospitalarios.

Entre las medidas previstas, destacan el envío de 100 toneladas adicionales de alimentos, misiones de cooperación en Jerusalén, Ramala y Jordania, la acogida de estudiantes y familiares palestinos en Italia a partir del 23 de octubre, y nuevas evacuaciones sanitarias.

Italia, según subrayó el ministro, contribuirá activamente a la reconstrucción de la Franja de Gaza con un enfoque en sanidad, telemedicina, prótesis, estructuras modulares para hospitales, escuelas y viviendas, así como en la formación de futuros líderes palestinos.